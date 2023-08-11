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Группа болельщиков будет протестовать против возвращения Гринвуда в «МЮ» перед стартом АПЛ

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Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
Футбол Футбол

21-летний Мэйсон Гринвуд по-прежнему отстранен - он не тренировался с «МЮ» с тех пор, как был впервые арестован в январе 2022 года.

Все обвинения против Гринвуда были сняты в начале февраля после того, как ключевые свидетели отказались от участия в деле.

Напомним, что Гринвуду было предъявлено обвинение в попытке изнасилования и нападении.

Ожидается, что решение о том, останется ли Гринвуд в «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне, будет принято очень скоро после внутреннего расследования клуба.

Между тем некоторые болельщики «красных дьяволов» требуют от клуба решительных мер и не хотят видеть Гринвуда в команде. Ожидается, что группа активных болельщиков появится у «Олд Траффорд» на первом матче АПЛ против «Вулверхэмптона», который состоится в понедельник.

Они намерены собраться у статуи Святой Троицы за пределами «Олд Траффорд» перед началом матча с плакатом: «Фанаты не хотят возвращения Гринвуда — покончим с насилием в отношении женщин».

В беседе с The Athletic на условиях анонимности из-за опасений стать мишенью для сторонников Гринвуда один из организаторов сказал: «Клубу пора принять правильное решение. Пришло время сказать: «У нас в «Юнайтед» высокие стандарты поведения игроков, и если вы не соответствуете этим стандартам, вас нужно уволить».

7 комментариев

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One United
Это действительно болельщики или примазавшиеся фемки?
+15
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Dm Kznts
Ответ One United
Это действительно болельщики или примазавшиеся фемки?
фемки.
даже на фото это видно.
+5
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Vlad Good
Пора уже сделать вибор, а не томить болельщиков и игрока. Сколько можно уже!
+3
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Neron
Как же эти борцуны всех достали! Скоро будут тренеру диктовать кого в состав ставить?!
+1
0
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red hikkikomori
Когда-то помню в начальной школе ставили оценку "за поведение". Вот только оценивали именно поведение в школе, а не за ее пределами. А тут лезут в личную жизнь футболиста. Скоро серия из сериала "Чёрное Зеркало" где у граждан был социальный рейтинг, основанный на оценках человека от других людей станет реальностью, в Китае вроде уже что-то вроде такого внедряли
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jimmilee**
Fans demand (как в тексте статьи) и female fans demand (как на фото) чутка разный смысл имеют, не находите
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Леонид Ботвинник
А тема сис...к будет раскрыта на протесте ??))
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