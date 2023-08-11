7 комментариев

21-летний Мэйсон Гринвуд по-прежнему отстранен - он не тренировался с «МЮ» с тех пор, как был впервые арестован в январе 2022 года.

Все обвинения против Гринвуда были сняты в начале февраля после того, как ключевые свидетели отказались от участия в деле.

Напомним, что Гринвуду было предъявлено обвинение в попытке изнасилования и нападении.

Ожидается, что решение о том, останется ли Гринвуд в «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне, будет принято очень скоро после внутреннего расследования клуба.

Между тем некоторые болельщики «красных дьяволов» требуют от клуба решительных мер и не хотят видеть Гринвуда в команде. Ожидается, что группа активных болельщиков появится у «Олд Траффорд» на первом матче АПЛ против «Вулверхэмптона», который состоится в понедельник.

Они намерены собраться у статуи Святой Троицы за пределами «Олд Траффорд» перед началом матча с плакатом: «Фанаты не хотят возвращения Гринвуда — покончим с насилием в отношении женщин».

В беседе с The Athletic на условиях анонимности из-за опасений стать мишенью для сторонников Гринвуда один из организаторов сказал: «Клубу пора принять правильное решение. Пришло время сказать: «У нас в «Юнайтед» высокие стандарты поведения игроков, и если вы не соответствуете этим стандартам, вас нужно уволить».