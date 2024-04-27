📸 Короли промахов? Игроки «МЮ» упустили массу отличных моментов в матче с «Бернли»

В рамках 35-го тура Премьер-лиги в гости к «Манчестер Юнайтед» заглянул «Бернли».

С самого начала матча подопечные Тен Хага стали создавать и тут же упускать роскошные возможности открыть счет. Уже на второй минуте Гарначо после отличной передачи Фернандеша из классной позиции отправил мяч выше ворот.

Много моментов упустил Антони. Вот эпизод на 8-й минуте:

Нужно отметить вратаря «Бернли». Мурич несколько раз спасал команду, в том числе после этого удара Антони.

Фернандеш не сумел пробить, находясь в штрафной. Похвалим защитников соперника.

В концовке первого тайма блистал уже Онана. Андре сделал несколько фантастических сейвов, давая своим одноклубникам шанс во втором тайме.

Статистика по ударам в первой половине встречи выглядела так:

Тенденция с упущенными возможностями продолжилась и во втором тайме. Антони вновь уступал в поединках с Муричем.

На 54-й минуте точности не хватило Гарначо.

Уан-Биссака вот в такой позиции не смог решить, как поступить с мячом. Момент упущен.

Очередную возможность «красных дьяволов» упустил Эриксен.

Антони, растративший массу шансов, наконец сумел отправить мяч в сетку на 79-й минуте. Отпраздновал, кстати, с игрушечным Соником.

Похож?

Радость подопечных Тен Хага была краткой. Вскоре в ворота «МЮ» был назначен одиннадцатиметровый за фол Онана. Амдуни без проблем забил с точки.

Арбитр решил оставить без пенальти «Манчестер Юнайтед». При счете 1:1 на 91-й минуте после удара Антони мяч попал в руку игрока «Бернли».

Встреча так и завершилась ничьей. Кто знает, каким был бы результат, если бы подопечные Тен Хага реализовали все свои шансы.

Какие впечатления остались от матча? Как считаете, арбитр принял верное решение, не назначив пенальти в ворота «Бернли» в концовке игры?