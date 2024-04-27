Как дела у Де Хеа? Уже почти год без клуба, не подошел «Реалу» и «Барсе», отказал клубу Роналду, но все еще поддерживает форму

О завершении карьеры пока не объявлял.

Почти сразу после ухода из «МЮ» звезды чуть было сошлись - в «Реале» сломался Куртуа, Давид назывался главным кандидатом на замену. Но в итоге Анчелотти выбрал Кепу из «Челси», который в Мадриде толком не заиграл.

Затем был вариант с переходом в «Ньюкасл» в свете травмы Ника Поупа, но в итоге «сороки» решили дать возможность проявить себя Мартину Дубравке.

Пока чудил Онана, ходили разговоры даже о возвращении в «МЮ», «Барса» присматривал, когда сломался тер Стеген, а в феврале «Аль-Наср» Криштиану Роналду вышел на Де Хеа - готовы были платить 30 млн евро в год чистыми. Давид ответил отказом.

Сейчас испанец все еще без клуба, но продолжает поддерживать форму в ожидании достойного предложения - судя по видео, за год Де Хеа своих навыков не растерял.