😵 «Мы не в состоянии конкурировать за первые два места». Тен Хаг сделал удручающий прогноз для «МЮ» на следующий сезон

Эрик тен Хаг исключил вероятность того, что «Манчестер Юнайтед» сможет побороться за титул Премьер-лиги в следующем сезоне.

«В этом году мы остались на месте, но я думаю, что когда все в строю, мы определенно можем побороться за топ-4. Я в этом уверен.

Хотя я должен отметить, что есть и другие команды. Это уже не просто гонка с двумя или тремя соперниками в Премьер-лиге. Есть «Вилла», «Тоттенхэм», «Ньюкасл».

Так много хороших команд... Шесть или семь клубов, которые могут бороться. «Челси» в том числе. Все они бьются за четверку лучших, а мы одни из них, но на данный момент не в состоянии конкурировать за первые две строчки. Это факт. Думаю, что мы можем подобраться ближе, если у нас будет хорошее трансферное окно», - заключил тен Хаг.

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