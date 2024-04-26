Мата дал совет новому совладельцу «МЮ». Экс-хавбек считает, что клубу нужно взять пример с «Арсенала»

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата в интервью ESPN FC заявил, что его бывший клуб в борьбе за высшие награды должен взять пример с «Арсенала» и добавил, что под руководством нового совладельца сэра Джима Рэтклиффа он видит будущее светлым.

«Мы знаем, какой стабильности добился «Ман Сити» на протяжении многих лет, и для меня признаком великого клуба, который делает правильные вещи на поле, является то, что если он не выигрывает, то занимает второе или третье место», − сказал Мата в эфире программы ESPN FC на ESPN+.

«Поэтому я думаю, что, в первую очередь, клубу нужно сосредоточиться на том, чтобы сперва приблизиться, как это делает «Арсенал». Конечно, «Арсенал» пару лет назад был далек от побед, а сейчас они очень близки к ним, и я думаю, что «Юнайтед», надеюсь, с новым футбольным направлением сможет сделать это».

Говоря о покупке части акций сэром Джимом Рэтклиффом, Мата заявил: «Сэр Джим примет некоторые решения и, надеюсь, они будут хорошими, и я думаю, что он пытается привести «Юнайтед» туда, где, по нашему мнению, он должен быть, то есть бороться за самые большие трофеи − Лигу чемпионов, АПЛ − и, надеюсь, он сможет сделать это со своей командой. Так что я думаю, что будущее у нас светлое».

Мата рассказал о том ,что очень разочарован формой клуба в этом сезоне, но добавил, что шанс выиграть Кубок Англии, где команда Эрика тен Хага встретится в финале с «Сити», может стать спасительным.

«Когда я играл в «Юнайтед», я всегда старался быть позитивным. Сейчас у них не самый лучший сезон, но все равно есть шанс выиграть Кубок Англии», - сказал Мата.

«В прошлом сезоне они выиграли трофей, сыграли еще один финал и квалифицировались с третьего места в Лигу чемпионов. Так что у «Юнайтед» не самый удачный сезон − я знаю, что он кажется очень неудачным, − но все же они играют за Кубок Англии, который является вторым по значимости трофеем в Англии. Думаю, мы тоже должны ценить это».

Для «Манчестер Юнайтед» этот сезон складывается не лучшим образом: клуб идет шестым в АПЛ и не вышел из группы ЛЧ. Отставание от четвертой строки, где располагается «Астон Вилла» − 13 очков, а от лидера «Арсенала» и того больше − 24. Последний раз «Юнайтед» был чемпионом Англии в 2013 году.

В феврале Рэтклифф приобрел 25% акций «Юнайтед» в ходе сделки стоимостью 1,03 млрд фунтов стерлингов (1,3 млрд долларов) и подробно рассказал о своих амбициях − в течение трех лет прервать доминирование «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в лиге.