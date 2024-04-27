«Каждая команда упускает моменты». Тен Хаг защищается после очередного провала

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не верит, что «Манчестер Юнайтед» упустил возможность вничью 1:1 с «Бернли» на «Олд Траффорд».

«Каждая команда упускает моменты. Но, когда это зависит от нас, это странно.

Мы создали множество шансов. Мы являемся одной из самых динамичных и интересных команд в лиге. У нас много моментов и хороший уровень футбола, просто не нужно терять контроль. Мы исправили это в перерыве, проведя вторую половину игры намного лучше», - заявил тен Хаг.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» упустил победу в матче 35-го тура АПЛ с «Бёрнли». Игра закончилась вничью со счётом 1:1.