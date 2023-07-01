7 комментариев

После расставания со своей невестой, с которой он был знаком с детства, Маркус Рэшфорд дважды был замечен с индивидуальным тренером по фитнесу Кортни Колдуэлл.

25-летний нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» был впервые замечен с ней, когда возвращался в отель в 5 утра после вечеринки в эксклюзивном ночном клубе во время отпуска в Майами.

А в среду вечером Рэшфорд снова был замечен выходящим из ресторана с Кортни и звездой британского реалити «Остров любви» Натальей Цоппа.

Кортни известна благодаря фитнес-империи – ее видео в ТикТок набрали более 14 миллионов лайков.

По словам Колдуэлл, ее тренировки помогают клиентам получить фигуру Ким Кардашьян. Также Кортни зарабатывает продажей мерча и размещением рекламы спортивного снаряжения.

Британские СМИ сообщают, что Маркусу понравилось проводить время с ней. Впервые его видели с Кортни, когда он прилетел во Флориду после поражения «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.