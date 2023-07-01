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🤨 Ради кого Рэшфорд развелся с девушкой, с которой был знаком с детства? Маркус летал к новой возлюбленной сразу после поражения в финале Кубка Англии

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Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Футбол Футбол

После расставания со своей невестой, с которой он был знаком с детства, Маркус Рэшфорд дважды был замечен с индивидуальным тренером по фитнесу Кортни Колдуэлл.

25-летний нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» был впервые замечен с ней, когда возвращался в отель в 5 утра после вечеринки в эксклюзивном ночном клубе во время отпуска в Майами. 

Earlier this month Marcus Rashford was seen in Miami with the personal trainer

А в среду вечером Рэшфорд снова был замечен выходящим из ресторана с Кортни и звездой британского реалити «Остров любви» Натальей Цоппа.

Кортни известна благодаря фитнес-империи – ее видео в ТикТок набрали более 14 миллионов лайков.

Marcus Rashford has been hanging out with Courtney Caldwell since the split with his fiancee

По словам Колдуэлл, ее тренировки помогают клиентам получить фигуру Ким Кардашьян. Также Кортни зарабатывает продажей мерча и размещением рекламы спортивного снаряжения.

Courtney, who is American, runs a fitness empire

Британские СМИ сообщают, что Маркусу понравилось проводить время с ней. Впервые его видели с Кортни, когда он прилетел во Флориду после поражения «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

7 комментариев

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Кулёс
вот и все)
демоверсия "прилежного" маркуса кончилась)
А то там какие-то помощи оказывал, и бекграунд красивый был - девушка=подруга детства.
По всяким умпам-силиконовым-лумпам понесло...
+25
-3
+22
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Элтай Шахмаров
с такими бедрами , она наверное мастер спорта по присяду, может у нее не фитнес империя , а пауэрлифтинновая
+3
0
+3
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Buharoid
А что вы таки хотите от негра-селебрити? Они все такие))
+4
-2
+2
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Ахма Начоо
Вот этожжжж глаза
+2
-2
0
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Evgeny Sergeev
поплыл рэшик
0
0
0
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#SharkTeam
Ответ Кулёс
вот и все) демоверсия "прилежного" маркуса кончилась) А то там какие-то помощи оказывал, и бекграунд красивый был - девушка=подруга детства. По всяким умпам-силиконовым-лумпам понесло...
Похоже все ради этого контракта. Таки развел манЮ
+2
-2
0
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