«Игроки голодны». Тен Хаг рассказал о состоянии «МЮ» перед финалом Кубка Англии

25 мая «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии сыграет против соседей − «Манчестер Сити». Эрик тен Хаг рассказал о состоянии команды после победы над «Ньюкаслом» (3:2).

У «красных дьяволов» в сезоне осталось две игры − «Брайтон» в АПЛ и «Сити» в Кубке Англии. Тен Хаг настаивает на том, что среди игроков высока конкуренция за места в составе, а некоторые, как ожидается, вернутся после травм.

«Все игроки отчаянно хотят попасть на «Уэмбли», выиграть кубок, но, прежде всего, мы должны победить в игре с «Брайтоном». Это наш главный фокус. Я вижу это [их желание играть], характер каждый день. Они так голодны, так отчаянно хотят выйти в финале [на поле], у них такой дух. Им это нужно. Мы должны сыграть на высшем уровне, но сперва игра с «Брайтоном».

«МЮ» может стать седьмым в случае, если победит в последнем туре, а «Ньюкасл» потеряет очки с «Брентфордом».