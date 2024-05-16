Действительно ли Томас Франк может сменить Тен Хага в «Ман Юнайтед»? Отвечает Фабрицио Романо

The Telegraph сообщает, что Томас Франк, возглавляющий «Брентфорд», стал фаворитом на роль сменщика Тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Фабрицио Романо эти сообщения не подтверждает. По данным инсайдера , судьба голландского специалиста в стане «красных дьяволов» еще не решена:

«В клубе нет никакого решения по Тен Хагу. Нам придется подождать, чтобы узнать решение «МЮ» относительно нового тренера. Сообщений много, но ничего конкретного не появится до тех пор, пока клуб не определится с будущим Тен Хага.

Мне нравится Франк, он проделал впечатляющую работу в «Брентфорде», но сейчас слишком рано говорить о нем или о ком-либо еще как о кандидате на пост нового тренера «Манчестер Юнайтед». Посмотрим, как Тен Хаг завершит сезон: впереди еще два матча, в том числе финал Кубка Англии».

Манкунианцы одержали победу в своей последней игре – против «Ньюкасла». В заключительном 38-м туре «дьяволы» на выезде сразятся с «Брайтоном». 25 мая на «Уэмбли» «МЮ» поборется с «Ман Сити» за Кубок Англии.

А вы видите Франка в качестве тренера «красных дьяволов»?