«Сезон еще не завершен!» «МЮ» провел последний домашний матч сезона - после игры тен Хаг обратился к фанатам

«Манчестер Юнайтед» прервал серию неудачных результатов.

Команда Эрика тен Хага обыграла «Ньюкасл» (3:2) в перенесенном матче 34-го тура АПЛ. Это первая победа манкунианцев с 24 апреля – тогда они выиграли у «Шеффилд Юнайтед» (4:2), после чего сыграли вничью с «Бернли» (1:1), а также уступили «Кристал Пэлас» (0:4) и «Арсеналу» (0:1). После матча главный тренер обратился к трибунам с речью.

«От имени игроков, штаба и от себя лично я хочу поблагодарить всех вас за блестящую поддержку в этом сезоне.

«Этот сезон еще не завершен. Сначала мы едем к «Брайтону» за тремя очками, а затем отправляемся на «Уэмбли». И я обещаю, что игроки отдадут все силы, чтобы получить этот кубок и привезти его на «Олд Траффорд».

Мы уверены, что вы будете поддерживать нас. Спасибо вам, вы лучшие болельщики в мире!» – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Игра «МЮ» с «Брайтоном» в АПЛ пройдет 19 мая, с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии – 25-го.