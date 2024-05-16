Режим экономии✓ Джим Рэтклифф заставит жен футболистов заплатить за билеты на финал Кубка Англии
Спутницам футболистов «Манчестер Юнайтед» придется самим платить за билеты на финал Кубка Англии. Команда Эрика тен Хага встретится с «Манчестер Сити» на «Уэмбли» 25 мая.
В прошлом «красные дьяволы» устраивали роскошные поездки на важнейшие матчи: они включали в себя проживание и даже вечеринки для спутниц игроков и членов их семей.
Но с приходом сэра Джима Рэтклиффа ситуация изменится. 72-летний бизнесмен полон решимости сократить расходы клуба.
Каждый из 1100 сотрудников «Манчестер Юнайтед» получит по бесплатному билету на финал Кубка Англии. Но их попросят внести 20 фунтов за проезд на автобусе.
А вот вторым половинкам игроков «Юнайтед» придется самим платить за билеты и добираться на «Уэмбли».