Режим экономии✓ Джим Рэтклифф заставит жен футболистов заплатить за билеты на финал Кубка Англии

Спутницам футболистов «Манчестер Юнайтед» придется самим платить за билеты на финал Кубка Англии. Команда Эрика тен Хага встретится с «Манчестер Сити» на «Уэмбли» 25 мая.

В прошлом «красные дьяволы» устраивали роскошные поездки на важнейшие матчи: они включали в себя проживание и даже вечеринки для спутниц игроков и членов их семей.

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Но с приходом сэра Джима Рэтклиффа ситуация изменится. 72-летний бизнесмен полон решимости сократить расходы клуба.

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Каждый из 1100 сотрудников «Манчестер Юнайтед» получит по бесплатному билету на финал Кубка Англии. Но их попросят внести 20 фунтов за проезд на автобусе.

А вот вторым половинкам игроков «Юнайтед» придется самим платить за билеты и добираться на «Уэмбли».