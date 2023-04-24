Правила пожарной безопасности?

Фанат «Лидса» заплатил 500 фунтов стерлингов за билеты на игру любимой команды с «Манчестер Юнайтед».

Но не дело, разумеется, совсем не в этом.

Вместо того, чтобы использовать билеты по назначению, фанат демонстративно их сжег.

Здесь важно отметить, что в Англии не очень хорошее отношение к «МЮ» за пределами фан-базы клуба. А для «Лидса», и вовсе, манкунианцы исторически считаются одними из главных раздражителей.

Согласно недавнему исследованию, «Манчестер Юнайтед» имеет самую неприятную фан-базу в английском футболе, но «Лидс» тоже высоко - на пятом месте.

Фанат «Лидса» явно продемонстрировал свою ненависть к красным дьяволам, выкупив билет просто для того, чтобы демонстративно его сжечь.

Однако заметим, что это была обычная распечатка PDF, так что ему ничего не мешает сделать его снова и пойти на игру.