United Tweets
Блог

😈 Фанат «Лидса» купил на аукционе билет на матч с «МЮ» за 500 фунтов стерлингов. Знаете, что он сделал дальше? Сжег его 🔥🔥🔥

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Лидс Лидс
Футбол Футбол

Правила пожарной безопасности?

Фанат «Лидса» заплатил 500 фунтов стерлингов за билеты на игру любимой команды с «Манчестер Юнайтед».

Но не дело, разумеется, совсем не в этом.

Вместо того, чтобы использовать билеты по назначению, фанат демонстративно их сжег.

Здесь важно отметить, что в Англии не очень хорошее отношение к «МЮ» за пределами фан-базы клуба. А для «Лидса», и вовсе, манкунианцы исторически считаются одними из главных раздражителей.

Согласно недавнему исследованию, «Манчестер Юнайтед» имеет самую неприятную фан-базу в английском футболе, но «Лидс» тоже высоко - на пятом месте.

Фанат «Лидса» явно продемонстрировал свою ненависть к красным дьяволам, выкупив билет просто для того, чтобы демонстративно его сжечь.

Однако заметим, что это была обычная распечатка PDF, так что ему ничего не мешает сделать его снова и пойти на игру.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леонид Ботвинник
Продуманный фантик - и рыбку съел и ...на что-то сел...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий