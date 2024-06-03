«Арсенал» активирует опцию выкупа Райя за 27 млн фунтов в ближайшее время

«Арсенал» намерен выкупить Давида Райю.

Лондонский клуб в ближайшее время активирует опцию выкупа голкипера за 27 миллионов фунтов.

Прошедший сезон испанский вратарь провел в « », который арендовал его у « » с правом выкупа.

сыграл 32 матча в сезоне , из которых 16 провел на ноль.

Статистику вратаря можно изучить здесь.