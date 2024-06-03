«Арсенал» активирует опцию выкупа Райя за 27 млн фунтов в ближайшее время

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брентфорд Давид Райя Футбол

«Арсенал» намерен выкупить Давида Райю.

Лондонский клуб в ближайшее время активирует опцию выкупа голкипера за 27 миллионов фунтов.

Прошедший сезон испанский вратарь провел в «Арсенале», который арендовал его у «Брентфорда» с правом выкупа.

Давид Райя сыграл 32 матча в сезоне АПЛ, из которых 16 провел на ноль.

Статистику вратаря можно изучить здесь.

16 комментариев
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С этим парнем стало спокойнее.
Многие говорят что не топ...
А как вы определяете?)
Золотая перчатка есть,ошибается редко,ногами играет прилично.
И суперсейвы у него бывают.
На фоне Онаны и его выступления в ЛЧ,за которого отвалили 50,Райя кажется стеной.
+14
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+13
Ответ <Inter>
Вроде бы ценник приличный, а настоящим топом его не назовёшь
Камон, щас любой мусор после 1 яркого матча может стоить 50 млн.
+7
-1
+6
Ответ Доминатор3000
С этим парнем стало спокойнее. Многие говорят что не топ... А как вы определяете?) Золотая перчатка есть,ошибается редко,ногами играет прилично. И суперсейвы у него бывают. На фоне Онаны и его выступления в ЛЧ,за которого отвалили 50,Райя кажется стеной.
Можешь назвать топ клубы, где он хотя бы сможет навязать конкуренцию? Он скорее всего сидел бы на скамейке в любой команде, кроме Челси, ПСЖ и возможно Интера с возрастным Зоммером
+4
-1
+3
Ответ Доминатор3000
С этим парнем стало спокойнее. Многие говорят что не топ... А как вы определяете?) Золотая перчатка есть,ошибается редко,ногами играет прилично. И суперсейвы у него бывают. На фоне Онаны и его выступления в ЛЧ,за которого отвалили 50,Райя кажется стеной.
Он может быть и не супер вратарь, но у него отличная совместимость с линией обороны. Райа с защитниками Арсенала как одно целое, чего не скажешь про Рамсдейла(
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Крепкий кипер.

Заслужил.
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Ответ <Inter>
Можешь назвать топ клубы, где он хотя бы сможет навязать конкуренцию? Он скорее всего сидел бы на скамейке в любой команде, кроме Челси, ПСЖ и возможно Интера с возрастным Зоммером
Ну конечно он не выиграет борьбу у топовых вратарей,прямо сейчас.
У него банально первый сезон за топ-клуб.
Он себе ещё авторитет не успел заработать.
Но это,никак не мешает ему быть топовым вратарём.
Все хвалят оборону Арсенала, но он тоже её часть.
Рамсдэйл такого добиться не смог.
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Ответ <Inter>
Так Рэмсдейл не играл весь сезон с парой Габриэль-Салиба + при нем не было Райса в команде
Ну,в этом сезоне у него были возможности.
И оба ЦЗ и Райс были на поле.
Но это никак не помешало ему привозить.
С Брентфордом грубо ошибся и привёз гол,а потом ему ещё и Тоуни чуть не закинул с центра поля...
С Райей спокойно.
Это и отличает топового вратаря.
Спокойствие и помощь в ключевые моменты.
Ну серия пенальти с Порту хорошо подходит.
Затащил,значит и с нервишками полный порядок.
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Если Арсенал на самом деле хочет выигрывать трофеи, в раме нужен вратарь уровня Куртуа, а не уровня Брентфорда.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Лунин кстати и вправду подошёл бы Арсеналу, но вот Родриго из Мадрида наврядли куда то перейдёт, он даже баночником готов там быть, ведь он любит этот клуб.
С чего бы Лунин подошел? Он хорошо играет ногами и может начинать атаки? Он такой же как и Рамсдейл
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Ответ <Inter>
Можешь назвать топ клубы, где он хотя бы сможет навязать конкуренцию? Он скорее всего сидел бы на скамейке в любой команде, кроме Челси, ПСЖ и возможно Интера с возрастным Зоммером
В ПСЖ сидел бы под доннарумой
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