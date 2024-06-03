«Арсенал» активирует опцию выкупа Райя за 27 млн фунтов в ближайшее время
«Арсенал» намерен выкупить Давида Райю.
Лондонский клуб в ближайшее время активирует опцию выкупа голкипера за 27 миллионов фунтов.
Прошедший сезон испанский вратарь провел в «Арсенале», который арендовал его у «Брентфорда» с правом выкупа.
Давид Райя сыграл 32 матча в сезоне АПЛ, из которых 16 провел на ноль.
Статистику вратаря можно изучить здесь.
Многие говорят что не топ...
А как вы определяете?)
Золотая перчатка есть,ошибается редко,ногами играет прилично.
И суперсейвы у него бывают.
На фоне Онаны и его выступления в ЛЧ,за которого отвалили 50,Райя кажется стеной.
Заслужил.
У него банально первый сезон за топ-клуб.
Он себе ещё авторитет не успел заработать.
Но это,никак не мешает ему быть топовым вратарём.
Все хвалят оборону Арсенала, но он тоже её часть.
Рамсдэйл такого добиться не смог.
И оба ЦЗ и Райс были на поле.
Но это никак не помешало ему привозить.
С Брентфордом грубо ошибся и привёз гол,а потом ему ещё и Тоуни чуть не закинул с центра поля...
С Райей спокойно.
Это и отличает топового вратаря.
Спокойствие и помощь в ключевые моменты.
Ну серия пенальти с Порту хорошо подходит.
Затащил,значит и с нервишками полный порядок.