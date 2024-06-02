😱 Тен Хаг считает, что у «МЮ» есть лучший защитник в мире. Но речь не о Магуайре

Эрик тен Хаг назвал Люка Шоу лучшим левым защитником в мире.

Тем не менее, он признает, что англичанин не всегда может показать свои навыки из-за травм.

«Шоу - лучший левый защитник в мире, он крайне хорош. Но в начале карьеры у него была очень серьезная травма. Из-за нее он никогда не может сыграть все 60 матчей за год», - заявил тен Хаг.

Речь идёт о травме, которую Шоу получил в 2015-м году после подката Эктора Морено.

Была вероятность, что англичанин даже потеряет ногу. Из-за травмы он пропустил целый год.