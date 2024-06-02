Летом от «МЮ» не стоит ждать крупных трансферов. Бюджет клуба зависит от правил ФФП

Во время подкаста Give Me Sport известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Юнайтед» не может позволить себе крупных трансферов без продаж, так как придерживается правил финансового фэйр-плей.

Такие игроки, как Антони Марсьяль и Рафаэль Варан, уже ушли в качестве свободных агентов. Остальные, возможно, не получат огромных зарплат, а те, у кого они уже есть − Маркус Рэшфорд и Бруну Фернандеш − вряд ли будут проданы.

Ситуация может измениться в зависимости от того, насколько серьезно повлияют правила на бюджет «Юнайтед».

Например, Романо отмечает, что если Аарон Уан-Биссака покинет клуб, то только тогда они смогут инвестировать в нового правого защитника. Если нет, то они смогут инвестировать только в нового левого защитника.

В идеале нужно усилить обе позиции, но нет никаких гарантий, что у них будет достаточно средств для этого.

Сэр Джим Рэтклифф в свой первый сезон на посту руководителя осторожно подходит к трансферам − не стоит его винить, учитывая бездумные траты «Ман Юнайтед» в прошлом.