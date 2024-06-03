Сеск Фабрегас бьет тревогу: назвал 3 игроков, загубивших карьеру в «МЮ»

Бывший игрок «Барселоны» и «Челси», ныне возглавляющий «Комо» в качестве тренера, Сеск Фабрегас выделил трёх игроков, которые, по его мнению, навредили своей карьере переходом в «Манчестер Юнайтед»: «Каземиро выигрывал Лигу чемпионов за Лигой чемпионов в «Реале». Он был лучшим опорным полузащитником в мире, а потом перешёл в «Манчестер Юнайтед» и стал совершенно другим игроком.

Посмотрите на Санчо. У него далеко не всё получилось в «Юнайтед», но он вернулся в «Дортмунд» и снова выглядит, как Джейдон Санчо, которого мы привыкли видеть.

Посмотрите на полузащитника, который впечатлил всех в составе сборной Марокко на чемпионате мира, на Амрабата. Он был великолепен в Катаре. А потом он перешёл в «Манчестер Юнайтед», и вот он уже не тот игрок.

Понятно, что это заставляет задуматься о том, что в клубе что-то не так. Это не совпадение - три отличных игрока переходят в команду, и их уровень резко падает», - заявил Фабрегас.