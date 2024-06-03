«Пеп смеется над этим беспорядком». Моуринью – о результатах «МЮ»

Жозе Моуриньо спросили о прогрессе «Ман Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага. «Немного улучшений, но по большей части одно и то же», – сказал португалец.

Моуриньо добавил, что главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола будет «смеяться» над беспорядком, царящим у некоторых его соперников в Англии, так как он стремится завоевать пятый титул подряд в следующем сезоне:

«Я думаю, в этот момент Пеп Гвардиола смеется над беспорядком в других клубах».

В прошедшем сезоне «Юнайтед» занял восьмое место, до этого худший финиш клуба в Премьер-лиге был на седьмой строчке – при Дэвиде Мойесе в 2014 году.

14 поражений в лиге за один сезон – худший показатель с тех пор, как при сэре Алексе Фергюсоне в сезоне-1989/90 потерпела 16 поражений.