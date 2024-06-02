«Гвардиола будет смеяться». Моуринью оценил прогресс «МЮ» при Тен Хаге

Бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» спросили о прогрессе клуба под руководством Эрика тен Хага.

«Не так много улучшений, больше того же самого», − ответил португалец, а затем добавил: «Я думаю, что в этот момент Пеп Гвардиола смеется над беспорядком в других клубах».

В прошлом сезоне «Юнайтед» занял восьмое место, а предыдущий худший финиш клуба в АПЛ − седьмое место при Дэвиде Мойесе в сезоне-2013/14.

Четырнадцать поражений в лиге за один сезон − это самый высокий показатель с тех пор, как при сэре Алексе Фергюсоне в сезоне-1989/90 команда проиграла шестнадцать раз.

Однако при этом Эрик тен Хаг привел «красных дьяволов» к победе в Кубке Англии.