United Tweets
Блог

12 побед и всего одно поражение. В какой форме «Юнайтед» подходит к игре с «Барселоной»?

Клубы Клубы
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Команда Тен Хага набрала шикарный ход.

В четверг «Юнайтед» предстоит пройти трудное испытание Лигой Европы, а именно матчем против «Барселоны». «Красные дьяволы» отправятся на «Камп Ноу» и попытаются перенести свою шикарную форму на еврокубковый матч.

В начале сезона «Юнайтед» сильно лихорадило, что вылилось в заслуженные поражения от «Брайтона» и «Брентфорда». Теперь же клуб стал одной из темных лошадок АПЛ. В данный момент команда Тен Хага идет на третьем месте, отставая от «Сити» на два очка и на пять от лидера «Арсенала».

Так выглядит форма клуба в последних 15 матчах. Стоит отметить, что поражение случилось как раз от лидирующих «канониров»:

Как видно на картинке, в активе команды 12 побед в 15 последних играх. К поражению от «Арсенала» добавились потери очков в играх с «Пэлас» и «Лидсом».

«Юнайтед» вполне может стать частью чемпионской гонки, но сперва команде предстоит пройти сложный экзамен с «Барселоной».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Жиренбаев
пройдем, не беспокойтесь товарищи и хейтеры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий