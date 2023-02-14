14 побед и 1 ничья. В какой форме «Барселона» подходит к матчу с «Манчестер Юнайтед»?

И ни одного поражения!

Еврокубки возвращаются, и «Барселоне» сразу же предстоит пройти нелегкое испытание ― в плей-офф каталонцев ждет «Манчестер Юнайтед», который находится в отличной форме.

Однако «блауграна» тоже набрала отличный ход и уж точно не уступает английскому клубу. Команда Хави хороша не только с точки зрения игры, но и с точки зрения результатов.

В 15-и последних матчах «Барселона» одержала 14 побед, всего 1 ничью и 0 поражений.

Вот полный список игр.

«Виктория Пльзень» 2:4 «Барселона»;

«Барселона» 2:0 Альмерия»;

«Осасуна» 1:2 «Барселона»;

«Барселона» 1:1 «Эспаньол»;

«Интерсити» 3:4 (после дополнительного времени) «Барселона»;

«Атлетико Мадрид» 0:1 «Барселона»;

«Реал Бетис» 2:2 (2:4 по пенальти) «Барселона»;

«Реал Мадрид» 1:3 «Барселона»;

«Сеута» 0:5 «Барселона»;

«Барселона» 1:0 «Хетафе»;

«Барселона» 1:0 «Реал Сосьедад»;

«Жирона» 0:1 «Барселона»;

«Реал Бетис» 1:2 «Барселона»;

«Барселона» 3:0 «Севилья»;

«Вильярреал» 0:1 «Барселона».

Ничья с «Эспаньолом» расстраивает не только потому, что она разрушила идеальную серию, но и потому, что тот матч изобиловал судейскими ошибками.

Если бы не это, подопечные Хави могли бы одержать 15 побед в последних 15 играх.

Как думаете, «Барселона» сможет одолеть «МЮ» в четверг?