Пять номеров, которые Антони может взять в «МЮ». Показываем на фото

Антони вот-вот официально перейдет из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед», бразилец уже прибыл на базу «МЮ» и скоро пройдет медицинский осмотр.

Полузащитник мечтал оказаться в «Юнайтед», скоро его желание наконец осуществится, но есть в этой бочке меда ложка дегтя: Антони придется отказаться от своего любимого 11-го номера, который в «МЮ» принадлежит Мэйсону Гринвуду.

Вряд ли «красные дьяволу» станут отбирать у англичанина его игровой номер, а значит, Антони придется выбрать номер из свободных.

Давайте прикинем, какой номер будет смотреться на футболке бразильца лучше всего.

№13

В последний раз этот номер принадлежал Ли Гранту, а до этого его носил Андерс Линдегор.

№15

Последними двумя обладателями этого номера были Андреас Перейра и Аднан Янузай. Хочется верить, что карьера Антони на «Олд Траффорд» сложится более успешно.

№ 21

Этот номер летом освободил Эдинсон Кавани.

№ 24

Трудно назвать этот номер самым привлекательным в «Юнайтед», последний раз его носил Тимоти Фосу-Менса.

№ 27

Эту футболку летом освободил Алекс Теллес после того, как отправился в аренду в «Севилью».

Какой номер выберет Антони? Может, «МЮ» все же заберет 11-й номер у Гринвуда?