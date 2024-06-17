Харри Магуайр наслаждается отдыхом в турецком отеле, вынужденно пропуская Евро

Защитник «МЮ» Харри Магуайр наслаждается роскошным отдыхом в Турции после того, как потерял место в составе сборной Англии Гарета Саутгейта.

31-летний Магуайр был разочарован поскольку из-за травмы не попал в состав сборной из 26 человек.

Центральный защитник с апреля страдает от проблем с икроножной мышцей. В конце мая он был включен в предварительный состав Саутгейта из 33 человек, но не успел восстановиться к старту Евро.

Подтверждая новость, Харри написал в социальной сети Х: «Я опустошен тем, что не сыграю в чемпионате Европы за Англию этим летом. Несмотря на все мои усилия, я не смог справиться с травмой икроножной мышцы. Может быть, я слишком усердствовал, пытаясь добиться своего».

«Я просто потрясен. Для меня представлять Англию - высочайшая честь. Это значит для меня все. Если я не смогу помочь команде как игрок, я буду поддерживать ее как болельщик – вместе со всей страной. Идите и побеждайте, ребята. Затем я вернусь под наблюдение врачей «Манчестер Юнайтед», чтобы подготовиться к следующему сезону».

Прежде чем вернуться в «МЮ» и продолжить восстановление, Магуайр вылетел в Турцию на заслуженный отдых. На этой неделе его заметили нежащимся на солнышке в отеле Maxx Royal Belek resort. Курорт представляет собой пятизвездочный гольф- и спа-отель, расположенный на побережье Белека.