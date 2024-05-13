«Буду скучать»: Арне Слот вновь прощается с «Фейеноордом»

Арне Слот еще раз подтвердил, что покинет «Фейеноорд» по окончании сезона.

После победы своей команды над «НЕК» со счетом 3:2, голландец сказал:

«Три года, что я провел здесь, были огромным удовольствием. Я с невероятным удовольствием проводил время на тренировочной базе.

Было приятно работать с высококвалифицированными людьми, которые заставили меня чувствовать себя как дома с первого дня. Да, я действительно буду скучать по «Фейеноорду», это ясно».

По данным Фабрицио Романо, «Фейеноорд» и «Ливерпуль» подписали документы по Слоту . Голландец станет преемником Юргена Клоппа.

В Мерсисайде Арне займет дом, в котором жил немецкий специалист, пишет Mirror. В свое время «Ливерпуль» приобрел этот особняк у Брендана Роджерса, а экс-тренер «красных» купил дом у Стиви Джи.

Ждете Слота в «Ливерпуле»?