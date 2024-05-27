В сеть утекла третья форма «Ливерпуля» на новый сезон. На ней есть неожиданная и удивительная деталь

Делают так впервые.

Американский производитель форм и технический спонсор «Ливерпуля» Nike официально не представил третью форму клуба на сезон-2024/25, однако, как это часто бывает, она раньше времени утекла в сеть.

Так мы узнали, что новый комплект «красных» будет серого цвета, а рукава получат красно-желтую окантовку.

Внимательный болельщик заметит, что логотип Nike − свуш, размещен не привычно горизонтально, а вертикально. Это не фотошоп или чья-то шутка, а задумка компании. Подобным образом лого будет нанесен на все третьи формы клубов, чьим техническим спонсором являются американцы.

Вполне вероятно, что это последние комплекты, производимые Nike. По слухам после окончания контракта с американцами «Ливерпуль» перейдет в руки Adidas.