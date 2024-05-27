«Ливерпуль» попадет в первую группу посева нового формата ЛЧ. Уже на первом этапе команда может сыграть против клубов АПЛ

«Ливерпуль» занял третье место в АПЛ сезона-2023/2024 и квалифицировался в Лигу чемпионов нового формата.

Как известно, со следующего года главный еврокубок серьезно изменится. В одной лиге будут соревноваться 36 команд, каждая проведет по восемь матчей (по сравнению с шестью в прошлом групповом этапе).

Матчи пройдут дома и на выезде, причем с разными командами. Каждый клуб сыграет четырежды на своей арене и четырежды на чужом стадионе.

В новой Лиге чемпионов есть четыре группы отбора, а матчи пройдут против двух соперников из каждой группы. Места определят на основе коэффициентов УЕФА.

ESPN сообщает, что «Ливерпуль» попадет в первую группу посева. В нее также войдут «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал Мадрид», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Интер», «Дортмунд», «РБ Лейпциг» и «Барселона».

При новом формате команды из одной страны уже до плей-офф могут встретиться друг с другом. По правилам их обязаны развести, но в случае тупиковой ситуации клубы из АПЛ, Серии А, Ла Лиги и Бундеслиги могут их нарушить. Все дело в том, что от каждой из этих лиг будет четыре или более команд.

От АПЛ в Лигу чемпионов также попали «Сити», «Арсенал» и «Астон Вилла». Так что вполне вероятно, что уже в группе «Ливерпуль» может пересечься с одной из них.