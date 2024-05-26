«Игрокам от этого печально»: Нуньес сожалеет, что «Ливерпуль» не смог завоевать больше трофеев в последнем сезоне Клоппа

Дарвин Нуньес отправился в расположение сборной Уругвая, чтобы помочь своей национальной команде на грядущем Кубке Америки.

Журналисты издания El País попросили Дарвина поделиться эмоциями относительно ухода Клоппа:

«Мы все были немного шокированы уходом Клоппа, никто этого не ожидал. Жаль, что он уезжает. Лично мне хотелось, чтобы перед уходом он добился больших успехов, выиграл больше трофеев, но этого не произошло. Игрокам от этого тоже печально. Я желаю ему всего самого лучшего».

Последние недели поведение уругвайца вызывало у болельщиков много вопросов . Некоторые даже решили, что у Нуньеса конфликт с Клоппом. А кто-то предположил, что игрок вскоре покинет «Ливерпуль».

Но все сомнения развеяли видео с прощальной вечеринки Юргена , на которой тренер весело танцевал с Дарвином и остальными игроками. К тому же, Фабрицио Романо призвал фанатов не связывать поведение уругвайца в соцсетях с его карьерой.

Пожелаем Нуньесу успехов в сборной!