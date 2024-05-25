От «будет лучше, чем Салиба» до «похож на Матипа». Болельщики «Ливерпуля» реагируют на слухи о Лени Йоро

По последним слухам, «Ливерпуль» очень заинтересован в трансфере молодого и талантливого защитника «Лилля» Лени Йоро. На него также претендуют «ПСЖ» и «Мадрид», но «красные» выглядят предпочтительнее.

Некоторые болельщики «красных» уже видели игру француза − вот что они говорят.

💭 LFCSpeech: «Смесь Ван Дейка и Фабиньо».

💭 Andy: «Молодой, собранный, агрессивный, хорошо играет в воздухе, отлично справляется с перехватами. Большой талант».

💭 LFC WRLD: «Он будет лучше, чем Салиба».

💭 Лори: «Я даже не собираюсь притворяться, что знаю что-то о Лени Йоро, но если он 18-летний защитник, которого хотят заполучить и «Реал Мадрид», и «ПСЖ», и который появился на компьютере Эдвардса, то я уже полностью уверен, что через несколько лет он станет игроком мирового класса».

💭 Шон: «Наблюдал за игрой Йоро, и по игре с мячом он напоминает мне Матипа. Ван Дейк − Йоро − Конате − Куанса. Хорошая четверка и заставит Конате разбираться с собой, иначе его отправят в больницу».

Действующее соглашение Лени Йоро с «Лиллем» истекает уже в следующем году. Сообщается, что французский клуб хочет получить за юношу 60 миллионов евро.