«Доверяю клубу». Трент прокомментировал назначение Арне Слота тренером «Ливерпуля»

В этот уикенд в Монте-Карло проходит очередной Гран-при «Формулы-1» Монако. Защитник Трент Александер-Арнольд, чей клубный сезон уже закончился, стал одним из приглашенных гостей этапа.

Журналист Sky Sports спросил у англичанина о назначении новым главным тренером «Ливерпуля» Арне Слота.

«Я доверяю клубу и тому, кого они назначили», − сказал Трент. − Как игрок, это все, о чем вы можете просить, − доверять вышестоящим. Я уверен, что переход будет плавным».

Слоту предстоит проделать большую работу, а рядом с ним всегда будет тень Юргена Клоппа. Однако у Арне точно будет кредит доверия Майкла Эдвардса, вернувшегося с «Ливерпуль» и создающего новую структуру.

Что касается Трента, то прежде чем вернуться к предсезонной подготовке на Мерсисайде, ему предстоит сыграть на Евро. Гарет Саутгейт видит в нем полузащитника − посмотрим, будут ли у Слота такие же идеи.