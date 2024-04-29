Все готово. Фабрицио Романо подтвердил: «Ливерпуль» и «Фейноорд» подписали документы по Слоту

Итальянский инсайдер подтвердил, что сделка между «Фейеноордом» и «Ливерпулем» по главному тренеру Арне Слоту закрыта. Стороны подписали соглашение и летом голландец переберется на «Энфилд».

«Ливерпуль» и «Фейеноорд» подписали все документы о скором переходе Арне Слота в «Ливерпуль» в качестве нового главного тренера. До официального заявления клуба, запланированного между клубами на эту неделю, все еще потребуется некоторое время. Все сделано и закреплено».

Долгое время главным претендентом на пост в «Ливерпуле», который летом освободит Юрген Клопп, называли Рубена Аморима. Однако главный тренер «Спортинга» заигрался в повышение ставок (съездил на переговоры с «Вест Хэмом») и перестал быть первым выбором. Тогда мерсисайдцы обратились к Арне Слоту и закрыли сделку в короткие сроки.

45-летний Слот приводил «Фейеноорд» к чемпионскому титулу Эредивизи и выигрывал Кубок Нидерландов. Кроме этого его клуб играл в финале Лиге конференций.