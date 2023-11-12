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Салах оформил дубль в матче с «Брентфордом». Теперь у Мо 200 голов в Англии

Диогу Жота Диогу Жота
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Мохамед Салах Мохамед Салах
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«Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» со счетом 3:0 в 12-м туре Премьер-лиги. А Салах забил свои 199-й и 200-й гол в составе английских клубов.

На счету египтянина 198 голов за «Ливерпуль» и 2 за «Челси» во всех турнирах.

Чтобы достичь отметки в 200 голов, Салаху понадобилось 341 игра — 322 за «красных» и 19 за «синих». Более того, фараон принял непосредственное участие в 118-ти голах «Ливерпуля» в 117-ти матчах на «Энфилде» в АПЛ: 86 голов, 32 ассиста.

После победы над «Брентфордом» Салаха похвалил Жота – автор третьего гола «красных»:

«Мо всегда рядом, всегда представляет угрозу воротам соперника, создает моменты. Он действительно важен для нас, как все знают. Поздравляем его с 200-м голом».

Египтянин занимает третью строчку в списке лучший бомбардиров «Ливерпуля».

Мо сможет забраться выше в этом почетном рейтинге?

1 комментарий

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0:4 на спотифай камп ноу
Ну че глорики время переобуватся. Салах то оказыается не такой уж и старый и в Са ему не пора???
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