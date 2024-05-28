Трент Александер-Арнолд раздает стиль на Гран-при «Формулы-1» в Монако🤩

В Монте-Карло завершилась восьмая гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Монако.

Победу на домашнем этапе впервые одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Но примечательна, конечно же, не только сама гонка, но и интерес к ней знаменитостей. Среди звезд музыки, кино и спорта был замечен и игрок «Ливерпуля» Трент Александер-Аронлд.

Вице-капитан «Ливерпуля» стал совладельцем Alpine Racing вместе с множеством других селебрити и был замечен на знаменитой гоночной трассе.

Звезда «красных» раздавал стиль в Монако и поделился кадрами из поездки в своих социальных сетях: