Трент Александер-Арнолд раздает стиль на Гран-при «Формулы-1» в Монако🤩
В Монте-Карло завершилась восьмая гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Монако.
Победу на домашнем этапе впервые одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Но примечательна, конечно же, не только сама гонка, но и интерес к ней знаменитостей. Среди звезд музыки, кино и спорта был замечен и игрок «Ливерпуля» Трент Александер-Аронлд.
Вице-капитан «Ливерпуля» стал совладельцем Alpine Racing вместе с множеством других селебрити и был замечен на знаменитой гоночной трассе.
Звезда «красных» раздавал стиль в Монако и поделился кадрами из поездки в своих социальных сетях: