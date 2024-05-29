📸🎥 Слезы и улыбки. Юрген Клопп собрал стадион на трогательную встречу с фанатами «Ливерпуля»

Юрген Клопп продолжает прощаться с «Ливерпулем». Понимая, что фанатам будет сложно проститься с тренером, клуб организовал для болельщиков особое мероприятие. Поклонники «красных» собрались на стадионе M&S Bank Arena в Ливерпуле, чтобы пообщаться с менеджером. Фанаты могли задать Клоппу вопросы.

Среди прочего, немец похвалил владельцев мерсисайдцев и раскритиковал финансовую политику лондонских клубов . Он также рассказал о важности выстраивания хороших отношений с футболистами.

Ведущими мероприятия стали комик Джон Бишоп и репортер клубного ТВ «Ливерпуля» Питер Макдауэлл. Были приглашены и специальные гости – ливерпульские группы Lightning Seeds и The Zutons, а также певец Алфи Бо.

Тем вечером было много улыбок.

Встречу с Клоппом посетили больше 11 тысяч болельщиков.

Были и слезы. Юрген не стал сдерживать эмоции, услышав фанатские песни.

Клопп, возможно, в последний раз показал свое фирменное празднование с болельщиками.

Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в LFC Foundation – официальную благотворительную организацию клуба.

До свидания, Юрген!