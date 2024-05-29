Клопп раскритиковал финансовую политику клубов из Лондона. Жирно намекнул на отношение «Челси» к тренерам

На арене M&S Bank Arena в Ливерпуле прошла встреча Клоппа с болельщиками. Один из фанатов спросил Юргена, получил ли он достаточную финансовую поддержку от владельцев клуба.

В ответ тренер раскритиковал финансовую политику клубов из Лондона:

«Можете ли вы представить себе «Ливерпуль» как клуб с неограниченным бюджетом? Представьте, что сюда перешел Килиан Мбаппе. Представьте, что сюда приехал Беллингем или Холанд. Это не наш стиль, нам такое просто не подходит.

Мы выиграли то, что выиграли, и сделали это по-ливерпульски. У нас были тяжелые разговоры [с руководством], но в то же время у других клубов таких ситуаций не было».

«Мы построили две новые трибуны, новую тренировочную площадку, мы выкупили Мелвуд обратно — самая глупая идея, которую я когда-либо слышал, заключалась в том, чтобы мы вообще его продали. Владельцы делают то, что делают владельцы. Сюрприз! Владельцы хотят заработать. Извините, что говорю вам это. Это не значит, что они зарабатывают деньги ежедневно. Они инвестируют, и именно так работает весь мир.

Мы должны быть очень счастливы, что у нас такие владельцы, а не те парни, которые купили лондонские клубы. С таким руководством я бы и года в «Ливерпуле» не протянул! «Отличное развитие, но недостаточно хорошее, уволить его!» Год спустя опять: «Уволить его». Затем их команды наконец начинают играть в футбол, люди думают, что клуб вернулся, но потом руководство все равно увольняет тренера.

Люди всегда думают, что в соседнем дворе трава зеленее, но у нас есть владельцы, которые действительно чувствуют ответственность за клуб и очень много работают, чтобы добиться успеха. Я чувствовал поддержку. Мы сделали все настолько хорошо, насколько могли, и меня это устраивает», – добавил немец.

Клопп, вероятно, привел в пример «Челси». В сезоне-2023/24 Маурисио Почеттино вернул лондонцев в еврокубки, команда с 12-го места переместилась на 6-ю строчку. Несмотря на заслуги, тренер был уволен.

Согласны с мнением Юргена?