Клопп раскритиковал финансовую политику клубов из Лондона. Жирно намекнул на отношение «Челси» к тренерам
На арене M&S Bank Arena в Ливерпуле прошла встреча Клоппа с болельщиками. Один из фанатов спросил Юргена, получил ли он достаточную финансовую поддержку от владельцев клуба.
В ответ тренер раскритиковал финансовую политику клубов из Лондона:
«Можете ли вы представить себе «Ливерпуль» как клуб с неограниченным бюджетом? Представьте, что сюда перешел Килиан Мбаппе. Представьте, что сюда приехал Беллингем или Холанд. Это не наш стиль, нам такое просто не подходит.
Мы выиграли то, что выиграли, и сделали это по-ливерпульски. У нас были тяжелые разговоры [с руководством], но в то же время у других клубов таких ситуаций не было».
«Мы построили две новые трибуны, новую тренировочную площадку, мы выкупили Мелвуд обратно — самая глупая идея, которую я когда-либо слышал, заключалась в том, чтобы мы вообще его продали. Владельцы делают то, что делают владельцы. Сюрприз! Владельцы хотят заработать. Извините, что говорю вам это. Это не значит, что они зарабатывают деньги ежедневно. Они инвестируют, и именно так работает весь мир.
Мы должны быть очень счастливы, что у нас такие владельцы, а не те парни, которые купили лондонские клубы. С таким руководством я бы и года в «Ливерпуле» не протянул! «Отличное развитие, но недостаточно хорошее, уволить его!» Год спустя опять: «Уволить его». Затем их команды наконец начинают играть в футбол, люди думают, что клуб вернулся, но потом руководство все равно увольняет тренера.
Люди всегда думают, что в соседнем дворе трава зеленее, но у нас есть владельцы, которые действительно чувствуют ответственность за клуб и очень много работают, чтобы добиться успеха. Я чувствовал поддержку. Мы сделали все настолько хорошо, насколько могли, и меня это устраивает», – добавил немец.
Клопп, вероятно, привел в пример «Челси». В сезоне-2023/24 Маурисио Почеттино вернул лондонцев в еврокубки, команда с 12-го места переместилась на 6-ю строчку. Несмотря на заслуги, тренер был уволен.
Согласны с мнением Юргена?
Тут где то была статья с таблицей по общим тратам клубов на трансферы за период руководства Клоппа и она подтверждает его слова, а не ваши. Болельщик Сити вообще по этому поводу не должен рот открывать и чем то быть недовольным, я считаю.
И да, ты правильно говоришь, Клопп взял трофей только в 4й сезон, потому что не тратил как МС. Клопп взял команду с 8 места и потихоньку строил лучшую команду мира, пока парралельно Пеп каждое ТО тратил по пол лярда.
Так в чем проблема? в чем суть твоего нытья?))
Я только и читаю в комментах нытье хейтеров про нытье Клоппа ))))
Ну купили они самого дорого защитника и что? Пеп его хотел в Ман Сити и предлагал столько же, но Ван Дейк выбрал настоящие трофеи, а не шейховские.
При чем Ман Сити ему предлагал в три раза больше зарплату (ты зарплатную ведомость тоже учитывай)
А Беккер, ну после через неделю еще дороже Челси взял Кепу
И да, оба этих игрока были куплены от денег с продажи Коутиньо, но тебе кроме этих двух игроков, которые были куплены 6 лет назад и нечего предъявить )))))
Вот ты и ноешь на ветках Ливерпуля