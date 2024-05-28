«Клопп и Лейндерс оставили прочную основу. Мое положение было хуже». Тен Хаг - о назначении Слота в «Ливерпуль»
Эрик тен Хаг поделился мнением о назначении Арне Слота в «Ливерпуль».
«Юрген Клопп и Пеп Лейндерс оставили после себя прочную основу.
Слот занимает лучшее положение, чем я в тот время, когда пришел в «Манчестер Юнайтед». С точки зрения структуры и баланса в селекции.
В прошлом году у «Ливерпуля» был переходный период. Затем Фабиньо и Джордан Хендерсон ушли. Их прошлый сезон похож на наш нынешний», - заявил тен Хаг.
Согласны?
Но кажется некрасиво так говорить, будто наезжает на коллегу чуть ли не с завистью. Но это догадки, возможно вообще это все выдумка и никто ничего не говорил.