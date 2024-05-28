«Клопп и Лейндерс оставили прочную основу. Мое положение было хуже». Тен Хаг - о назначении Слота в «Ливерпуль»

Эрик тен Хаг поделился мнением о назначении Арне Слота в «Ливерпуль».

«Юрген Клопп и Пеп Лейндерс оставили после себя прочную основу.

Слот занимает лучшее положение, чем я в тот время, когда пришел в «Манчестер Юнайтед». С точки зрения структуры и баланса в селекции.

В прошлом году у «Ливерпуля» был переходный период. Затем Фабиньо и Джордан Хендерсон ушли. Их прошлый сезон похож на наш нынешний», - заявил тен Хаг.

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