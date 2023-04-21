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Лучший − Диогу Жота. Оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Форест»

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Диогу Жота Диогу Жота
Кертис Джонс Кертис Джонс
Футбол Футбол

Потрепали нервы болельщикам.

«Ливерпуль» решил опустошить полки с лекарствами своих болельщиков и выдал матч-триллер, в котором дважды упускал преимущество, но все-таки смог одержать победу − 3:2. Голы на счету Диогу Жоты (дубль) и Мохамеда Салаха.

Команда Клоппа переиграла своего соперника по моментам и создавала намного больше опасностей у ворот Кейлора Навас, чем получала у своих, однако две отличные контратаки позволили «Форест» забить два гола. Не обошлось без рикошетов, которые дезориентировали Алиссона. Также гости попали в перекладину, чем чуть не довели до инфаркта болельщиков на «Энфилде».

Лучший игрок матча − Диогу Жота. Португалец, который хорош как кетчуп («голы – как кетчуп. Когда выходит первая капля, остальное льется следом»), сегодня вновь сделал дубль. Это его первые голы за клуб в этом сезоне и их случилось сразу четыре. Вингер явно быстро набирает форму и может стать ключевым игроков «Ливерпуля» в борьбе за топ-4.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча с «Форест»? Пишите в комментариях.

6 комментариев

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Alex Sarus
Ван Дейк очень сдал, возможно уже и не увидим в лучшей форме.
+3
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Lord Baium
Ответ anshef
Ван Дейк с Конате сегодня были худшими.
При первом голе в голос орал с Ван Дейка. Он уже бесит со своей пассивностью перед воротами и отходом назад, когда уже и отходить-то некуда, так как позади уже Алиссон.
В общем я прям проорал, когда Гиббс-Уайт получает мяч перед штрафной, поднимает голову и у него выбор: пробить по воротам или искать игрока в свободной зоне справа. На это уходит время и Ван Дейк все равно продолжает просто смотреть на мяч, отходя назад, перекрывая обзор Алиссону все больше. Гиббс-Уайт все же решает покатить на Неко и тот забивает.
Вирджил снова смотрит на голы в свои ворота с лучших позиций.
+3
0
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Артур Марутян
Жота зверь. Очень недооцененный игрок как мне кажется, как же его не хватало в этом сезоне. Убежден что если Жота и Диас были бы в строю сезон для красных не был бы таким разочаровывающим. Когда все в строю у Ливерпуля потенциально одна из лучших линии атаки в Европе, Салах, Диас и Жота топ игроки, еще есть Нуньес, Гакпо которые также могут закрыть несколько позиции в атаке и будут прогрессировать
+2
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+2
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anshef
Ван Дейк с Конате сегодня были худшими.
+1
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MarmyshLFC
Машина завелась?)
+1
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Улугбек Гуламов
Нужен защитник типа Ловрена или Шкртела, скоростной. Конате слишком неуклюж, а Ван Дейк наверное уже зазнался, тоже мне "роллс ройс"
+1
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