Потрепали нервы болельщикам.

«Ливерпуль» решил опустошить полки с лекарствами своих болельщиков и выдал матч-триллер, в котором дважды упускал преимущество, но все-таки смог одержать победу − 3:2. Голы на счету Диогу Жоты (дубль) и Мохамеда Салаха.

Команда Клоппа переиграла своего соперника по моментам и создавала намного больше опасностей у ворот Кейлора Навас, чем получала у своих, однако две отличные контратаки позволили «Форест» забить два гола. Не обошлось без рикошетов, которые дезориентировали Алиссона. Также гости попали в перекладину, чем чуть не довели до инфаркта болельщиков на «Энфилде».

Лучший игрок матча − Диогу Жота. Португалец, который хорош как кетчуп («голы – как кетчуп. Когда выходит первая капля, остальное льется следом»), сегодня вновь сделал дубль. Это его первые голы за клуб в этом сезоне и их случилось сразу четыре. Вингер явно быстро набирает форму и может стать ключевым игроков «Ливерпуля» в борьбе за топ-4.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча с «Форест»? Пишите в комментариях.