Лучший − Диогу Жота. Оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Форест»
Потрепали нервы болельщикам.
«Ливерпуль» решил опустошить полки с лекарствами своих болельщиков и выдал матч-триллер, в котором дважды упускал преимущество, но все-таки смог одержать победу − 3:2. Голы на счету Диогу Жоты (дубль) и Мохамеда Салаха.
Команда Клоппа переиграла своего соперника по моментам и создавала намного больше опасностей у ворот Кейлора Навас, чем получала у своих, однако две отличные контратаки позволили «Форест» забить два гола. Не обошлось без рикошетов, которые дезориентировали Алиссона. Также гости попали в перекладину, чем чуть не довели до инфаркта болельщиков на «Энфилде».
Лучший игрок матча − Диогу Жота. Португалец, который хорош как кетчуп («голы – как кетчуп. Когда выходит первая капля, остальное льется следом»), сегодня вновь сделал дубль. Это его первые голы за клуб в этом сезоне и их случилось сразу четыре. Вингер явно быстро набирает форму и может стать ключевым игроков «Ливерпуля» в борьбе за топ-4.
Оценки от SofaScore
А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча с «Форест»? Пишите в комментариях.
В общем я прям проорал, когда Гиббс-Уайт получает мяч перед штрафной, поднимает голову и у него выбор: пробить по воротам или искать игрока в свободной зоне справа. На это уходит время и Ван Дейк все равно продолжает просто смотреть на мяч, отходя назад, перекрывая обзор Алиссону все больше. Гиббс-Уайт все же решает покатить на Неко и тот забивает.
Вирджил снова смотрит на голы в свои ворота с лучших позиций.