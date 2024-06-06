«Месси – это Месси. Такого игрока больше не увидим. Он будет лучшим, пока не завершит карьеру». Чиривелья о Лео
Педро Чиривелья оценил игру Лионеля Месси в «ПСЖ».
Аргентинский игрок выступал за парижан с 2021 по 2023 год.
– Как Лионель Месси проявил себя за годы во Франции?
– Думаю, он пришел в лигу, чтобы оставаться конкурентоспособным.
Месси – это Месси. Пока он не завершит карьеру, он будет лучшим или как минимум участвовать в таких дискуссиях. Такого игрока мы больше никогда не увидим.
Не могу представить, какими были его лучшие сезоны в «Барселоне». Потому что во Франции его много раз было невозможно остановить, – сказал футболист «Нанта» Педро Чиривелья.
Месси добился всего в футболе, он великий, выиграл все что ему было доступно.
А чего добился ты? Критикуя его в данный момент
У вас это не получается и вы ещё больше беситесь
Пусть закидают минусами меня, но пока вы будите докапываться что Месси не выиграл там какой то кубок Франции, вспомните что у него и его товарищей есть Чемпионат Мира
Он добился просто невообразимого результата в футболе, великий игрок
Давай скажи почему он не такой
Выше есть человек, который его распиаренным пенальтистом назвал, скажите на каком основании вы делаете такие выводы
ЧЕМПИОН МИРА
Чемпион Континента
12 Чемпионств Лиг
4 ЛЧ
45 Трофеев
8 ЗМ
6 ЗБ
7 ФИФА Зе Бест
1057 игр
835 голов
375 ассистов
2 ЗМ ЧМ
Кто с ним конкурирует?
Нет таких.
Это все равно что написать эпоха Марадоны и Платини)
Но такой эпохи нет, как и нет эпохи Месси и еще кого то.
Есть только эпоха самого успешного , титулованного и результативного игрока в истории Лео Месси.
Врать то ты умеешь, это весь сайт знает.
Так что давай, скидывай пруф на гоал, жду)
Хотя знаю что ничего не ответишь, ибо не писал такого гоал.
Люди не понимают, что это игрок, результата которого наврядли кто то добьётся
Давай еще скажи что Месси практически нечего не добился и просто ему везло.