«Месси – это Месси. Такого игрока больше не увидим. Он будет лучшим, пока не завершит карьеру». Чиривелья о Лео

Теги ПСЖ Нант Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Педро Чиривелья Футбол

Педро Чиривелья оценил игру Лионеля Месси в «ПСЖ».

Аргентинский игрок выступал за парижан с 2021 по 2023 год.

– Как Лионель Месси проявил себя за годы во Франции?

– Думаю, он пришел в лигу, чтобы оставаться конкурентоспособным. 

Месси – это Месси. Пока он не завершит карьеру, он будет лучшим или как минимум участвовать в таких дискуссиях. Такого игрока мы больше никогда не увидим.

Не могу представить, какими были его лучшие сезоны в «Барселоне». Потому что во Франции его много раз было невозможно остановить, – сказал футболист «Нанта» Педро Чиривелья.

57 комментариев
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У каждой эпохи будут свои гении. Был Меацца, потом Ди Стефано, потом Пеле. Ушёл Пеле - пришёл Марадона, закончилась эра Марадоны пришли бразильские кудесники Роналдо и Роналдиньо, потом пришла эпоха Месси и Криштиану Роналду. Скоро придёт кто-то ещё кто сейчас только начинает играть и тоже станет великим.
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Ответ войд
Комментарий скрыт
Чем ты так обижен?
Месси добился всего в футболе, он великий, выиграл все что ему было доступно.
А чего добился ты? Критикуя его в данный момент
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Ответ Lightkeeper
Кубок Франции брал? Нет. Значит не всё взял из доступного.
Конечно же, даже дальше не буду продолжать разговор, всегда найдутся умники, которые пытаются кому то доказать что великий игрок ( в данном случае Месси ) просто бездарь
У вас это не получается и вы ещё больше беситесь
Пусть закидают минусами меня, но пока вы будите докапываться что Месси не выиграл там какой то кубок Франции, вспомните что у него и его товарищей есть Чемпионат Мира
Он добился просто невообразимого результата в футболе, великий игрок
Давай скажи почему он не такой
Выше есть человек, который его распиаренным пенальтистом назвал, скажите на каком основании вы делаете такие выводы
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Ответ Alexander Nikitin
У каждой эпохи будут свои гении. Был Меацца, потом Ди Стефано, потом Пеле. Ушёл Пеле - пришёл Марадона, закончилась эра Марадоны пришли бразильские кудесники Роналдо и Роналдиньо, потом пришла эпоха Месси и Криштиану Роналду. Скоро придёт кто-то ещё кто сейчас только начинает играть и тоже станет великим.
ЭПОХА МЕССИ !
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Ответ Рассол Уэстбрик
Такую алчную суперзвезду в футболе мы больше не увидим, это точно
Ты про Мбаппë, согласен.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Ruscello
И хорошо, что мы «такого игрока» больше никогда не увидим…будут другие.
ЗНАТООООК!
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Ответ Мажид Исанбитов
Комментарий удален модератором
Я даде не буду предполагать на кого похож Маджид исанбитов) дворник, таксист, может торговец из палатки?)
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Ответ elkipalki
Заработал маховик раскрутки ЧМ 26 в асашай. Месси вообще напоминает уже больше не футболиста, а модель. Катарцам ЧМ рекламировал, теперь пендосам. За это цацки получает всякие. Приспособленец)
Комментарий удален модератором
Ответ elkipalki
Заработал маховик раскрутки ЧМ 26 в асашай. Месси вообще напоминает уже больше не футболиста, а модель. Катарцам ЧМ рекламировал, теперь пендосам. За это цацки получает всякие. Приспособленец)
А нытики, хейтеры и фантазеры из интернета вроде тебя кого напоминают?)
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Ответ MortalVombat
В том то и дело что речь не об истории. Он сказал лучший пока жив.
А в чем он не прав?
ЧЕМПИОН МИРА
Чемпион Континента
12 Чемпионств Лиг
4 ЛЧ
45 Трофеев
8 ЗМ
6 ЗБ
7 ФИФА Зе Бест
1057 игр
835 голов
375 ассистов
2 ЗМ ЧМ

Кто с ним конкурирует?
Нет таких.
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Ответ nikiforov
ЭПОХА МЕССИ !
Дай чудакам пофантазировать)
Это все равно что написать эпоха Марадоны и Платини)
Но такой эпохи нет, как и нет эпохи Месси и еще кого то.
Есть только эпоха самого успешного , титулованного и результативного игрока в истории Лео Месси.
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Ответ Max Maximus
Голы в МЛС = 15 место в рейтинге на ЗМ Выше, чем лучшие бомбардиры АПЛ и Серии А Холланд и Лаутаро Мартинес А ещё Goal откровенно пишет, что если 🇦🇷 выиграет Копу, то "Ставки будут сделаны" (натянут на 9-й ЗМ) У меня всё. И ведь ни разу не пиар и желание силком подтащить конкретного игрока на звание #1 в истории
Артемка, скинь как где британский гоал пишет что если выиграет копу, то будет 9 ЗМ?)
Врать то ты умеешь, это весь сайт знает.
Так что давай, скидывай пруф на гоал, жду)
Хотя знаю что ничего не ответишь, ибо не писал такого гоал.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Он испанец таки
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Ответ Oleg
Мне вообще смешно наблюдать за потугами хейтеров Лео. Месси на вершине истории и рядом по величию только Пеле и Марадона. Фанаты одного игрока из аль насры могут расслабиться, без ЧМ у него нет никаких шансов на историческое соседство с Лео и Пеле.
Позорятся они всей армией, когда пишут свои недоразумения сюда, но когда кто то им отвечает, то сразу закидывают минусами.
Люди не понимают, что это игрок, результата которого наврядли кто то добьётся
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Ответ Lightkeeper
Конечно врун. Написал, что не будешь продолжать разговор, но сам продолжил. Врешь в каждом комментарии.
😔Иди лучше к Гене Тимченко, вы чем то похожи
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Ответ Геннадий Тимченко
После его позорных выходок, выразившихся в нападениях на тренерские штабы соперников своё величие он растерял. Отношение к родному клубу, которые его больше полугода выпускал на поле и ждал хоть какого результативного действия можно отметить отдельно: после того, как УЕФА не нашло денег для него, пеший-как капитан организовал слив матча плей-офф ЛЧ Баварии с разницей в шесть мячей ~ этот рекорд Месси в ближайшие 50 лет Барселона навряд ли повторит☝️🤣🤣🤣
Комментарий удален модератором
Ответ Геннадий Тимченко
Это факты, которые пешеведы, почему-то отрицают. Наверняка после незабитого пенальти Бензема похвалил Месси за открытую дорогу к ЗМ☝️🤣
Какие факты? 👆🤣🤣🤣🤣👆👆👆👆
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Ответ Геннадий Тимченко
А разве это критика - чувак факты излагает: Месси, когда влез бить пенальти после нарушения на Мбаппе и этот пенальти запорол пустил в следующую стадию плей-офф Реал, ну а его позорнейшее ZERO по системе гол+пас во всех матчах плей-офф ЛЧ тоже является фактом, подтверждающим качество игры пешего в ПСЖ☝️
Ахахах, а что это, это похвала?
Давай еще скажи что Месси практически нечего не добился и просто ему везло.
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