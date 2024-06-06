«Месси – это Месси. Такого игрока больше не увидим. Он будет лучшим, пока не завершит карьеру». Чиривелья о Лео

Педро Чиривелья оценил игру Лионеля Месси в «ПСЖ».

Аргентинский игрок выступал за парижан с 2021 по 2023 год.

– Как Лионель Месси проявил себя за годы во Франции?

– Думаю, он пришел в лигу, чтобы оставаться конкурентоспособным.

Месси – это Месси. Пока он не завершит карьеру, он будет лучшим или как минимум участвовать в таких дискуссиях. Такого игрока мы больше никогда не увидим.

Не могу представить, какими были его лучшие сезоны в «Барселоне». Потому что во Франции его много раз было невозможно остановить, – сказал футболист « » .