«Ужасное подписание»: фанаты «Баварии» разочарованы в Мане. Не справляется без Клоппа?

Мюнхенская «Бавария» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов обыграла «Барселону» со счетом 2:0. А вот Садьо Мане потерялся на поле «Альянц Арены» и был заменен на 70-й минуте матча.

Некоторые фанаты «Баварии» начинают думать, что бывший игрок «Ливерпуля» просто тактически не подходит для немецкого Рекордмайстера.

Вот что пишут болельщики мюнхенцев:

💭 «Мане стал ужасным подписанием для «Баварии».

💭 «Пришла пора признать, что Мане скучает по «Ливерпулю».

💭 «Для меня вполне ясно, что Мане не до конца понимает свою роль в атаке. И я думаю, что это не совсем его вина. Невнятный первый тайм против «Барсы», куча индивидуальных ошибок. Такое же выступление команды в матчах с «Унионом» и Гладбахом привело к тому, что мы потеряли очки».

💭 «Мане не хватает объятий Клоппа!»

💭 «Мане был одним из худших игроков на поле, а ведь мы купили этого парня, очевидно, специально для важных матчей».

А как вы смотрите на этот трансфер? Действительно ли Мане не хватает «Ливерпуля» и Клоппа? Пишите в комментариях ваше мнение!