Луис Диас: «Мы знаем, что представляет из себя «Реал Мадрид»

Игрок «Ливерпуля» Луис Диас заверил, что всегда мечтал сыграть в финале Лиги Чемпионов против «Мадрида».

«Я всегда мечтал сыграть в финале Лиги Чемпионов, да еще и с такой командой, как «Реал Мадрид» - это воплощение мечты. Я хочу постараться воспользоваться этим моментом, я очень счастлив», - сказал Луис во время медиа дня в «Ливерпуле».

«Мы знаем, что представляет из себя «Реал Мадрид» - это великолепная команда с большим опытом. Мы будем противостоять им. Мне очень нравятся Карим, Винисиус и Тони Кроос».

На вопрос о том, кто является фаворитом в финале Диас отметил, что в таких матчах фаворитов нет.

«В этом матче важна каждая минута, мы выложимся на 100%».