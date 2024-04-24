Арне Слот уже отказывал трем английским клубам. Он готовится возглавить «Ливерпуль»

В феврале прошлого года «Лидс» обратился к Арне Слоту с предложением сменить Джесси Марша. Тогда команда боролась за право остаться в АПЛ.

Но голландец решил остаться в «Фейеноорде», сказав журналистам: «Это правда, что я останусь в «Фейеноорде». Я могу это подтвердить. Это ясно, болельщикам не нужно бояться».

Для меня комплимент, что такой клуб, как «Лидс», проявил интерес, но у нас с «Фейеноордом» все отлично. Мы находимся в отличном положении в лиге, кубке и Европе».

После увольнения Грэма Поттера из «Челси» Слоту предлагали переехать в Лондон. Голландское издание AD утверждает, что он провел переговоры с председателем совета директоров «синих» Тоддом Боули.

Однако тогда оказалось, что Боули не смог убедить босса «Фейеноорда» подписать контракт, и вместо него был назначен Маурисио Почеттино.

Третьим клубом, который мог назначить Арне, был «Тоттенхэм», но прошлым летом Слот подписал новый трехлетний контракт с «Фейеноордом». Хотя, по слухам, он считался главной целью клуба, внимание «шпор» быстро переключилось на тренера «Селтика» Энджа Постекоглу.

Решение остаться Арне Слот объяснил так: «Я еще не закончил здесь. У нас был замечательный сезон с «Фейеноордом», а чемпионство − прекрасная награда за всю тяжелую работу, которая была проделана. Но я очень хочу продолжить строительство. После лета нас ждет приключение в Лиге чемпионов, а также титул, который нужно защищать. Я горжусь тем, что был и остаюсь тренером «Фейеноорда».

Кажется, что этим летом его все-таки уговорят сменить обстановку. Тем более, что, по слухам, активные переговоры с ним уже проводят.