«Мы проиграли только Анчелотти»: Клопп – о важности матчей с «Эвертоном»

В 29-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном». Юрген Клопп поделился своими ощущениями перед мерсисайдским дерби:

«Очевидно, этот матч очень важен для нас. Думаю, благодаря последним результатам «Эвертон» в значительной степени разобрался с задачей остаться в лиге. У них впереди встреча с нами и еще одна домашняя игра на выходных, выходит три домашних матча подряд.

Полагаю, их идея состоит в том, чтобы выиграть во всех трех, тогда все должно быть улажено, определенно. И для нас это ясно, ситуация ясна, нам не нужно повторять это снова и снова. Это действительно важно, как и все остальные матчи. Мы, безусловно, понимаем важность грядущей игры».

«Точно не помню, когда у меня было первое мерсисайдское дерби. В 2016 году? В любом случае, я уже какое-то время был в клубе. Тогда было бы нечестно с порога заявить: «Это моя игра года!» Я знал, что эти матчи важны для всех здесь, но тогда я этого не чувствовал. Это не мешало мне тренировать команду, но, конечно, сейчас я полностью осознаю важность дерби. Сейчас для меня это абсолютно ясно. Мои чувства и мое понимание развивались с годами – и это правильно.

Матчи с «Эвертоном» всегда сложные, особенно на их стадионе. Дома нам было – я не уверен, что так можно сказать – комфортно, но, по крайней мере, более комфортнее [чем на выезде].

Думаю, у нас в этих матчах довольно хороший послужной список. Только Карло Анчелотти победил на «Энфилде», а ведь вы знаете, что он действительно отличный тренер. Итак, мы проиграли Карло, но у нас были хорошие результаты, хорошие матчи, а сегодня не так уж важно, что было в прошлом. Мы просто должны как следует постараться, именно это мы и сделаем», – добавил Юрген.

После 33-х матчей «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 74 очка. «Арсенал», сыгравший на один матч больше, опережает «красных» на три очка. «Ман Сити» набрал 73 очка и занимает третью строчку, у «горожан» есть один матч в запасе.

Как закончится грядущий матч с «Эвертоном»?