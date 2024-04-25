📹Слот впервые прокомментировал слухи о работе в «Ливерпуле». Ему хватило пяти слов

На этой неделе стало известно, что 45-летний главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот стал главным кандидатом на замену Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

Перед игрой его нынешней команды против «Гоу Эхед Иглс» журналист Гари Коттерилл из Sky Sports спросил Слота о слухах.

Коттерилл сказал: «Вы в новостях». Слот ответил ему: «Да».

Затем репортер Sky Sports добавил: «Вы сказали, что хотите перейти в АПЛ, есть ли такая возможность?»

Голландец ответил: «Я не могу этого отрицать».

Затем Коттерилл продолжил: «Ливерпуль» хочет вас», на что Слот просто сказал: «Но сегодня вечером мы играем с «Гоу Эхед Иглс».

После удручающего поражения в мерсисайдском дерби от «Эвертона» со счетом 2:0 капитан команды Вирджил ван Дейк стал первым игроком, который высказался о Слоте.

«Я думаю, что Слот на данный момент − один из лучших голландских тренеров. С его манерой игры и философией он может стать тренером «Ливерпуля». Но я читал и слышал, что все еще далеко от готовности. Посмотрим. Мы сосредоточимся на этом в следующем сезоне, но до этого еще далеко».