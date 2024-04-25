«Спустя два года клубу нужно, чтобы игрок забивал». Каррагер считает, что Нуньеса нужно продать летом

Дарвин Нуньес не смог помочь «Ливерпулю» избежать поражения от «Эвертона» со счетом 2:0. У уругвайца было много голевых моментов, но он не смог реализовать ни один из них.

Джейми Каррагер считает, что нападающего следует продать летом, поскольку он не показывает тот уровень, который требуется в «Ливерпуле».

Каррагер сказал в эфире Sky Sports: «Я думаю, что сейчас та ситуация, когда уже нет смысла обсуждать будущее Нуньеса. Спустя два года клубу нужно, чтобы игрок забивал. Иначе это конец».

«Нуньес уже 2 года в «Ливерпуле» и никаких значительных улучшений нет и не произойдет. Я не думаю, Дарвин может помочь команде выиграть трофеи. Летом предстоит принять важное решение».

В этом сезоне Дарвин забил 11 голов и сделал восемь результативных передач в 32 матчах Премьер-лиги.