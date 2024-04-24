📸«Ливерпуль» проигрывает в мерсисайдском дерби. Реакция Клоппа на второй гол «Эвертона» попала на видео

Матч 29 тура между «Эвертоном» и «Ливерпулем» развивается не по сценарию команды Клоппа. Несмотря на подавляющее владение мячом (24 на 76), «красным» не удается забить.

Хозяева же поля успели отличиться дважды: на 27-й минуте это сделал Брэнтуэйт, а на 57-й − Кэлверт-Льюин.

После пропущенного «Ливерпулем» мяча камера выловила стоящего на бровке Юргена Клоппа. Немец улыбался, видимо понимая, что в таком случае о чемпионской гонке можно забыть.

Сегодня «Ливерпуль» играет просто катастрофически. Защита выглядит комично, а завершение игры пока не получается.