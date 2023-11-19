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Быстрее, чем Месси и Роналду. Мбаппе забил 300-й гол в карьере, а голевая раскладка по минутам показывает его джокером

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Вот это статистика.

Вчера сборная Франции в рамках квалификации к Евро-2024 знатно поиздевалась над Гибралтаром − 14:0. Килиан Мбаппе сделал хет-трик, забив на 30, 74 и 80-й минуте.

Незадолго до старта этого матча пользователь под ником StatsKMbappe не поленился и сделал раскладку голов Килиана Мбаппе по минутам. Оказалось, что чаще всего француз любит забивать на 90 минуте и позже − целых 19 мячей.

Вполне вероятно, что такое искажение связано с тем, что в этот промежуток также были включены мячи, которые форвард отправлял в ворота соперников в экстра-таймы. Однако нельзя не отметить, что на 87-й минуте забил целых 9 мячей.

После вчерашнего матча голевая карьера Мбаппе выглядит очень впечатляюще: третий гол в ворота Гибралтара стал 300-м в карьере: 227 за «ПСЖ», 46 за сборную Франции и 27 за «Монако». Так выглядит инфографика всех соперников, которых огорчил Килиан.

Кроме того Мбаппе потребовалось меньшее количество матчей на 300 мячей, чем Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Причем француз выбил это число в более раннем возрасте.

Краткая статистика капитана «ПСЖ» и сборной Франции впечатляет еще больше:

✔️Мбаппе набрал 425 (300 голов и 125 голевых передач) очков по системе «гол + пас» в 409 матчах;

✔️За всю карьеру француз провел на поле 31331 минуту или 348,1 полный матч;

✔️Форвард совершает голевое действие каждые 73 минуты или 1,22 гол+пас/90 минут.

10 комментариев

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MUtheBEST
в названии ничего не смущает?
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Отличник Ослов
Он играет в чемпионате Франции . Это 5 место в топ - 5 . Король тут один - Роналду. Игры только в топ -3 .
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VERBLYUD
Ахахах, у Роналду в 27 лет было всего лишь 300 голов, 1 ЗМ и 1 ЛЧ) Но Кринжофаны говорят, что Мбаппе со своими 300 голами и Титулом ЧМ в 24 года никогда не достигнет его уровня))) Вот что творит пиар)) Но а Месси просто монстр, свой 300-й гол он забил всего на 5 месяцев позже Килиана, но Лео имел в своем активе 3 ЗМ и 3 ЛЧ!
Получается, после 300 голов: Месси > Мбаппе > Роналду.
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Илья Мурашов
Гол на первой минуте Мбаппе забил с передачи Месси. По-моему, на восьмой секунде. Мбаппе опередил Лео. Ему потребовалось на 11 матчей меньше. Всего 11. Не стану сравнивать чемпионаты, в котором они забивали, но предположу, что Мбаппе побил рекорд Месси благодаря количеству пенальти.
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VERBLYUD
Ответ Отличник Ослов
Он играет в чемпионате Франции . Это 5 место в топ - 5 . Король тут один - Роналду. Игры только в топ -3 .
У Роналду сейчас учитывают голы из 193-й лиги, на полном серьезе сравнивают с голами игроков из АПЛ, именно благодаря голам в 193-й лиге у него больше голов, чем у Месси(в Европе Лео больше забил), так что не несите бред, лига 1 - топ лига.
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Moscwow
Ответ Илья Мурашов
Ну да. Франция забила 3 пенальти на ЧМ 2018.
3 это не 7 в 7 матчах
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