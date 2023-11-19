Быстрее, чем Месси и Роналду. Мбаппе забил 300-й гол в карьере, а голевая раскладка по минутам показывает его джокером

Вот это статистика.

Вчера сборная Франции в рамках квалификации к Евро-2024 знатно поиздевалась над Гибралтаром − 14:0. Килиан Мбаппе сделал хет-трик, забив на 30, 74 и 80-й минуте.

Незадолго до старта этого матча пользователь под ником StatsKMbappe не поленился и сделал раскладку голов Килиана Мбаппе по минутам. Оказалось, что чаще всего француз любит забивать на 90 минуте и позже − целых 19 мячей.

Вполне вероятно, что такое искажение связано с тем, что в этот промежуток также были включены мячи, которые форвард отправлял в ворота соперников в экстра-таймы. Однако нельзя не отметить, что на 87-й минуте забил целых 9 мячей.

После вчерашнего матча голевая карьера Мбаппе выглядит очень впечатляюще: третий гол в ворота Гибралтара стал 300-м в карьере: 227 за «ПСЖ», 46 за сборную Франции и 27 за «Монако». Так выглядит инфографика всех соперников, которых огорчил Килиан.

Кроме того Мбаппе потребовалось меньшее количество матчей на 300 мячей, чем Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Причем француз выбил это число в более раннем возрасте.

Краткая статистика капитана «ПСЖ» и сборной Франции впечатляет еще больше:

✔️Мбаппе набрал 425 (300 голов и 125 голевых передач) очков по системе «гол + пас» в 409 матчах;

✔️За всю карьеру француз провел на поле 31331 минуту или 348,1 полный матч;

✔️Форвард совершает голевое действие каждые 73 минуты или 1,22 гол+пас/90 минут.