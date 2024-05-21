😁 «Я думаю, вы уже знаете». Мать Мбаппе окончательно развеяла слухи о будущем клубе сына

Мать Килиана Мбаппе ответила на вопрос, где её сын будет играть в следующем сезоне.

Файза Ламари не смогла избежать вопросов журналистов и намекнула, что всем известно, где окажется Килиан.

«Я думаю, вы уже знаете», - ответила Ламари широко улыбаясь.

Напомним, ранее Мбаппе официально объявил об уходе из «ПСЖ».

Несколько надежных источников подтверждают, что Килиан договорился с «Реалом» в период с февраля по март.