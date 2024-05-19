📹Брат не за братом. Младший Мбаппе решил больше не следовать за Килианом

Пока еще форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже сидит на чемоданах и даже пропустит последний тур, так как Луис Энрике не включил его в заявку на матч. Француз, скорее всего, переберется в «Мадрид».

Его младший брат Этан, которому 17 лет, дважды следом вслед за старшим − сперва в академию «Бонди», а затем «ПСЖ». Первое время шли слухи о том, что «королевский клуб» заберет двоих по цене одного, однако похоже, что теперь пути братьев разойдутся.

Пока Этан Мбаппе больше играет за «ПСЖ U19», чем за главную команду, но у него уже есть четыре матча за основу. Его контракт, как и у Килиана, истекает этим летом, но сегодня во время раздачи автографов он подтвердил фанатам, что в «Мадриде» его ждать не стоит.

Этан Мбаппе, в отличие от своего брата, не форвард, а опорный полузащитник. Как и Джоб Беллингем, младший брат Джуда, он кажется менее талантливым, чем старший. При этом отмечается, что задатки стать хорошим игроком у Этана есть.