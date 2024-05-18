«Хочу написать историю»: Марко Асенсио – о дебютном сезоне в «ПСЖ»

Летом прошлого года Марко Асенсио перешел из «Мадрида» в «ПСЖ» на правах свободного агента. Испанец признался, что доволен своим дебютным сезоном в столице Франции:

«Я не хотел оставаться в комфорте, я хотел подвергнуть себя опасности. Мой менталитет заставляет меня двигаться вперед, продолжать расти не только как игрок, но и как человек. Поэтому, когда появился «ПСЖ», это был идеальный вызов для меня.

Другой город, большой клуб, который развивается с новой инфраструктурой. Я хотел быть частью этого приключения, этой команды, этого клуба, чтобы продолжать расти и выигрывать как можно больше титулов».

«Это отлично организованный клуб, очень большой клуб, самый большой во Франции и один из крупнейших в Европе. Играть за эту команду – это большая ответственность. Мы должны соответствовать.

Болельщики меня очень удивили, в хорошем смысле. Они подбадривают нас в каждом матче. На днях нам оказали невероятный прием. Я очень счастлив быть здесь, переживать все это. Но я не хочу останавливаться на достигнутом. Я хочу продолжать многого добиваться.

Это мой первый год в ПСЖ, и я хочу большего. Я хочу достичь того, чего здесь никогда не было. Я хочу написать историю здесь», – добавил Марко.

Асенсио провел за «парижан» во всех турнирах 29 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть ассистов. Он уже стал чемпионом Франции, а вскоре может завоевать еще и Кубок страны.

Как вы оцениваете дебютный Марко сезон в «ПСЖ»?