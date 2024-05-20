Мбаппе официально покидает «ПСЖ». Transfermarkt предложил два варианта его замены − оба из «МЮ»

В конце сезона Килиан Мбаппе станет свободным агентом и покинет «ПСЖ». Он за бесплатно окажется в «Мадриде».

Transfermarkt рассмотрел варианты замены француза, предложив, в частности, Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо.

Вот что сайт написал про Рэшфорда: «Маркус провел неудачный сезон в «Манчестер Юнайтед», а его место в сборной Англии оказалось под угрозой. После лучшего сезона-2022/23 в этом Рэшфорд забил всего восемь голов в 42 матчах».

«В начале этого сезона 26-летний футболист подписал новый контракт, но все чаще появляются предположения, что он может покинуть команду этим летом. «ПСЖ» − известный поклонник Рэшфорда и ранее рассматривал возможность заключения сделки с ним, предлагая схожий с Мбаппе профиль игры с возможностью играть как слева, так и наконечником».

Рыночная стоимость: €60 млн

По Санчо у них тоже была реплика: «ПСЖ знает все о способностях Санчо после того, как он сыграл против них за дортмундскую «Боруссию» в Лиге чемпионов. Санчо воспрял духом после возвращения в Дортмунд после провала в «МЮ» под руководством Эрика тен Хага».

«Англичанин прибыл в «Юнайтед» на фоне огромных ожиданий, но ему не удалось перенести уровень игры из Бундеслиги в АПЛ. Санчо будет доступен этим летом, и «МЮ», скорее всего, примет предложение по сниженной цене».

Рыночная стоимость: €25 млн