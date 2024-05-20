Мбаппе и Дембеле могут пропустить финал Кубка Франции

Килиан Мбаппе, скорее всего, не сыграет в финале Кубка Франции против «Лиона». После объявления о том, что текущий сезон в «ПСЖ» для него последний, Килиан не попал в состав команды Луиса Энрике на матч с «Ниццей» и «Мецем».

Участие Усмана Дембеле тоже под вопросом, он разозлил и тренера, и клуб, когда был замечен на тусовке в Каннах вместе с Мбаппе во время матча с «Мецем». Сообщается, что Луис Энрике остался крайне недоволен игрой Дембеле против «Боруссии» и хочет, чтобы нападающего продали этим летом.

«Парижане» теперь завершат сезон финалом Кубка Франции против «Лиона» 25 мая, и постараются доказать, что могут выигрывать титулы и без помощи Мбаппе и Дембеле.