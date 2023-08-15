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Все-таки это правда - Мбаппе «выживал» Неймара из клуба и вернулся сразу после новости об уходе бразильца

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Подтвердили два источника.

Globosport и Lequipe утверждают, что уход Неймара был одним из главных условий возвращения Мбаппе в команду.

На странице FiqueiPutoMesmo выложили выдержку из статьи L’Équipe, где говорилось следующее: «Прошлым летом Килиан Мбаппе дал понять «ПСЖ», что он и Неймар не должны быть вместе в составе. По стечению обстоятельств, в тот день, когда Неймар практически перешел в «Аль-Хилаль», Мбаппе вернулся к тренировкам очень довольным».

Бразилец лайкнул этот пост.

Это не первый случай, когда Неймар отмечается под постами с критикой Мбаппе. В мае он лайкнул видео о характере Килиана.

Бразильский форвард заработает в Саудовской Аравии 320 млн евро. В эту сумму включены как зарплата, так и доходы от спонсорских соглашений и иной коммерческой деятельности.

«ПСЖ» выручит 100 млн евро с учетом бонусов – сколько и планировал.

Утверждается, что аренда в «Барселону», о которой сообщала испанская пресса, исключена.

«Аль-Хилаль» планирует представить Неймара в среду и устроить масштабную церемонию

12 комментариев

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Rachid
Всё таки нутро у молодого камеруно-француза с гнильцой. То с Неймаром изначально бодался из-за лидерства в ПСЖ, то Месси ему помешал на ЧМ - с такими больными амбициями, думаю, не видать ему долго ЗМ и победы в ЛЧ
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Nike of FW
Ответ Columbo
Бедный Неймар…так хотел играть, что …половину времени лечился, и сейчас уехал в мекку современного футбола, в Аравию. Ни он не Месси, не являются уже решающими игроками в сильном европейском клубе (это не ПСЖ). Что и доказали своим отъездом, в которых уже разрывают «пляжников». Кроме вины владельцев ПСЖ, хватающих как цыгане всё что блестит - ничьей нет. Какие вопросы к Мбапе, который свои функции на поле выполняет на все 100? И он является ценнейшим активом на футбольном рынке. Почему вокруг его контрактов и переходов должно быть тихо? Это часть игры.
Месси все всем адекватным людям доказал, а за оставшихся пусть борются врачи.
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Вячеслав Новиков
Честно нехороший человек, очень не повезёт Реалу
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Agent Smith
Такой парень сумеет стать лидером, объеденить команду и вдохновить на успех. Руководители ПСЖ пробили очередное дно⚽️
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Emin Aliev
Ответ Columbo
Бедный Неймар…так хотел играть, что …половину времени лечился, и сейчас уехал в мекку современного футбола, в Аравию. Ни он не Месси, не являются уже решающими игроками в сильном европейском клубе (это не ПСЖ). Что и доказали своим отъездом, в которых уже разрывают «пляжников». Кроме вины владельцев ПСЖ, хватающих как цыгане всё что блестит - ничьей нет. Какие вопросы к Мбапе, который свои функции на поле выполняет на все 100? И он является ценнейшим активом на футбольном рынке. Почему вокруг его контрактов и переходов должно быть тихо? Это часть игры.
когда Ннцмар на поле черепашка курит бамбук в его тени, вот оно и бесится
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Rhett Butler
Останется в ПСЖ и убьет свою карьеру окончательно!
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Матвей Суицидин
Мбаппе, конечно, не подарок, но уход Неймара и Месси может даже усилить ПСЖ, где в прошлом сезоне особо некому было таскать рояль за тремя звездами. Хоть за ПСЖ не болею, но будет круто если Мбаппе останется на один сезон и сможет взять ЛЧ. Вот это будет величие.
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Молодой Френки
Если Реал подпишет Мбаппе (после 3го или 4го ножа в спину) они конечно столкнутся с проблемами в раздевалке. Самым грамотным решением Фло будет не подписывать такое "чудо" никогда. Сохранит репутацию и нервы, а так же атмосферу в раздевалке
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