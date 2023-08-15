12 комментариев

Подтвердили два источника.

Globosport и Lequipe утверждают, что уход Неймара был одним из главных условий возвращения Мбаппе в команду.

На странице FiqueiPutoMesmo выложили выдержку из статьи L’Équipe, где говорилось следующее: «Прошлым летом Килиан Мбаппе дал понять «ПСЖ», что он и Неймар не должны быть вместе в составе. По стечению обстоятельств, в тот день, когда Неймар практически перешел в «Аль-Хилаль», Мбаппе вернулся к тренировкам очень довольным».

Бразилец лайкнул этот пост.

Это не первый случай, когда Неймар отмечается под постами с критикой Мбаппе. В мае он лайкнул видео о характере Килиана.

Бразильский форвард заработает в Саудовской Аравии 320 млн евро. В эту сумму включены как зарплата, так и доходы от спонсорских соглашений и иной коммерческой деятельности.

«ПСЖ» выручит 100 млн евро с учетом бонусов – сколько и планировал.

Утверждается, что аренда в «Барселону», о которой сообщала испанская пресса, исключена.

«Аль-Хилаль» планирует представить Неймара в среду и устроить масштабную церемонию